ابن شقيق الرئيس: هو وزوجته «مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح»

شهدت عاصمة زيمبابوي، هراري امس، تظاهرات شعبية حاشدة مدعومة من الجيش، للمطالبة برحيل الرئيس روبرت موغابي، المستمر في السلطة منذ نحو 4 عقود.

وقال تسويو لرويترز من موقع لم يكشف عنه في جنوب أفريقيا، إن موغابي لم ينم تقريبا منذ استيلاء الجيش على السلطة يوم الأربعاء لكن حالته الصحية بخلاف ذلك «جيدة». ولبى الآلاف المتظاهرين دعوة قدامى المقاتلين في زيميابوي، وحركات المجتمع المدني، ومنها حركة «ذيس فلاغ» التي يرأسها القس ايوان ماوارير، أحد أبرز أقطاب التمرد على موغابي الذي قمعته قوى الأمن في 2016.

وذكرت وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية، أن المتظاهرين حملوا صورا ولافتات لقائد الجيش كونستانتينو تشيونغا، كتبوا عليها «إلى الأمام يا جنرالنا».

وأظهر المتظاهرون ابتهاجا كبيرا بتحرك الجيش، وأعربت شريحة متنوعة من المجتمع الزيمبابوي عن دعمها للمسيرة التي اطلق عليها «مسيرة التضامن»، من بينها جمعية المحاربين القدامى ذات النفوذ، بالإضافة إلى «حركة التغيير الديمقراطي»، اللتين كانتا على خلافات في السابق.

وكتب متظاهرون مبتهجون من السود، وايضا من البيض الذين تشكل مشاركتهم في تحركات مماثلة أمرا نادرا، على لافتات كانوا يلوحون بها، «لقد طفح الكيل، على موغابي ان يستقيل» و«أرقد بسلام يا موغابي» و«لا لسلالة موغابي».

واستقبلت القوات الأمنية في هراري، التظاهرات بتلويح الأيادي، في إشارة إلى ترحيبهم بتلك الفعاليات.

لكن الجنود منعوا الآلاف من المتظاهرين من محاولة الوصول إلى مقر إقامة الرئيس موغابي في العاصمة هراري حيث انه موجود قيد الإقامة الجبرية.

وجاءت هذه التحركات الشعبية عقب مطالبة الحزب الحاكم في زيمبابوي، «الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي - الجبهة الوطنية»، رسميا، رئيس البلاد بالاستقالة من منصبه.

ويشكل تدخل الجيش منعطفا في فترة حكم موغابي الطويلة، والتي تميزت بقمع كل معارضة، وأزمة اقتصادية حادة. ويعاني حوالي 90% من الشعب من البطالة.

وذكرت صحيفة «ذا هيرالد»الحكومية الرئيسية ان الحزب الحاكم دعا موغابي للاستقالة في إشارة واضحة إلى أن سلطة الزعيم البالغ من العمر 93 عاما انتهت.

وقالت الصحيفة إن أفرع الحزب في كل الأقاليم العشرة في زيمبابوي دعت أيضا إلى استقالة جريس زوجة موغابي التي كانت تتطلع إلى أن تخلف زوجها في المنصب مما أغضب الجيش ومعظم النخب السياسية في البلاد.

وفي مؤشر ايجابي على قرب حلحلة الأزمة، اعرب رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، امس، عن «تفاؤله الحذر» من أن الوضع في زيمبابوي سيحل «بشكل ودي».