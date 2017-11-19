«وزاري الجامعة العربية» في القاهرة اليوم للتصدي لتدخلات إيران في المنطقة





تستضيف العاصمة السعودية الرياض في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب».

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس ان الاجتماع يهدف الى ترسيخ أواصر التعاون والتكامل في منظومة التحالف، كما يشكل الانطلاقة الفعلية لجهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يضم 41 دولة إسلامية لتنسيق وتوحيد الجهود في محاربة التطرف والإرهاب والتكامل مع جهود دولية أخرى.

وأشارت الى أنه تم تأسيس مركز التحالف ليكون بمنزلة الذراع التنفيذية لتحقيق رسالة التحالف اذ سيوفر منصة مؤسسية لتقديم المقترحات والنقاشات في إطار حوكمة شفافة لتيسير سبل التعاون بين الدول الأعضاء والدول الداعمة ولتنفيذ المبادرات ضمن المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري.

هذا وسيشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى البعثات الديبلوماسية المعتمدة في المملكة. وتم الإعلان عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية في 14 ديسمبر 2015، ويبلغ عدد الدول المشاركة فيه 41 دولة، أهمها: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومصر، وتركيا، وباكستان وماليزيا.

وكشف إعلان الرياض الصادر في ختام القمة العربية الإسلامية الأميركية خلال مايو الماضي، عن استعداد دول مشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لتوفير قوة احتياط قوامها 34 ألف جندي لدعم العمليات ضد المنظمات الإرهابية في العراق وسورية عند الحاجة.

على صعيد آخر، يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اجتماعا طارئا لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتقويضها للأمن والسلم العربيين.

ويأتي الاجتماع بناء على طلب السعودية، وبتأييد من كل من الإمارات والبحرين والكويت وسيعقد برئاسة محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

ويسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع للجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية التي تضم: مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط. ويلي اجتماع اللجنة، اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب بحضور الأمين العام يليه فعاليات الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري.