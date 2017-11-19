أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن القوات المشتركة تتقدم في عمق الصحراء غربي البلاد، لمطاردة عناصر تنظيم داعش وصولا إلى الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن القوات الأمنية بعد استعادتها قضاء راوة من سيطرة «داعش» أمس الأول، بدأت بالاندفاع في عمق الصحراء الغربية لمطاردة فلول التنظيم. وأوضح رسول أن القوات الأمنية ستواصل التقدم حتى استعادة الصحراء الغربية بالكامل وصولا إلى الحدود العراقية - السورية.

هذا، واستعاد الجيش العراقي، قضاء راوة بالكامل من داعش، وقد تم رفع العلم العراقي فوق مباني القضاء.

وهنأ وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي، القوات العراقية والشعب العراقي على النصر على داعش. وقال في اتصال مع قناة «العربية» إن القوات العراقية أنجزت نصرا سريعا على داعش في آخر معاقله في العراق غرب الأنبار.

وفي صلاح الدين (شمال)، قال الملازم في شرطة المحافظة نعمان الجبوري للأناضول، إن الجيش شن عملية واسعة بمشاركة مئات الأفراد، وإسناد من الطيران الحربي، لملاحقة خلايا «داعش» في منطقة «تل الذهب» وناحية «يثرب» التابعتين لقضاء «بلد».

وأوضح الجبوري، أن قوات الأمن عثرت على أسلحة وعتاد في مخابئ تابعة لـ«داعش»، إضافة الى مضافات (مواقع تجمع) ضمن البساتين الوعرة التي تنتشر في محيط مركز قضاء بلد.

كما تمكنت القوات الأمنية العراقية أمس من العثور على 160 غالونا مفخخا و130 عبوة ناسفة، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد الفرقة 14 في الجيش العراقي اللواء الركن عبدالمحسن العباسي قوله في تصريح أمس «إن قوات من الفوج الثاني للواء 52 التابعة للفرقة 14 قامت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت معمل الحراريات في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، وتمكنت من خلالها من العثور على 160 غالونا مفخخا و130 عبوة ناسفة».

وأوضح أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوفها.

في غضون ذلك، قال ضابط في الشرطة العراقية، إن ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا أمس، في هجومين منفصلين شنهما مسلحون يعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم «داعش» في العاصمة بغداد.

وأوضح الملازم في شرطة بغداد حاتم الجابري في تصريح لـ «الأناضول»، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على حاجز أمني تحرسه قوات الحشد العشائري في منطقة «عرسان» جنوبي بغداد.

وأضاف الجابري، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد العشائري وإصابة ثالث بجروح بالغة الخطورة.

وفي حادث منفصل، قال الضابط العراقي إن شرطيا قتل بانفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارته في منطقة «الصبيحات» غربي بغداد.

وأشار المصدر ذاته، أنه من المرجح أن خلايا مرتبطة بتنظيم «داعش» تقف وراء الهجومين.