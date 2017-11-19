اجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، اليوم الأحد، في تركيا لإجراء محادثات حول سوريا، قبل أيام من قمة ثلاثية مهمة مخصصة لهذا البلد الذي يشهد نزاعا مدمرا.

وقال مسؤول تركي كبير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف ونطيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود تشاويش اوغلو عقدوا قبيل ظهر الأحد اجتماع مغلقا في انطاليا بجنوب تركيا، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

ويهدف هذا الاجتماع إلى الإعداد لقمة تعقد الأربعاء في منتجه سوتشي الروسي، بحضور الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان.

وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقا يهدف الى خفض حدة المعارك تمهيدا لاتفاق سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ مارس 2011 والذي اوقع اكثر من 330 الف قتيل وشرّد الملايين.

وقد أتاح "اتفاق استانا"، نسبة الى العاصمة التي تستضيف المحادثات، إقامة "مناطق خفض توتّر". وفي هذا الاطار، نشرت تركيا قوات في محافظة ادلب (شمال غرب).

وتدعم روسيا وايران الرئيس السوري بشار الاسد، بينما تدعم تركيا فصائل معارضة، وإنْ اوقفت انقرة في الاشهر الاخيرة انتقاداتها الشديدة للنظام السوري.

ورغم مواقفهما المتناقضة، وضعت تركيا وروسيا اللتان اجتازتا ازمة دبلوماسية خطيرة نجمت عن اسقاط الطيران التركي طائرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في نوفمبر 2015، خلافاتهما جانبا، وعادتا الى التعاون في الملف السوري.