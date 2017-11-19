يغيب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، عن اجتماع طارئ يعقده وزراء الخارجية العرب في القاهرة، اليوم الأحد، بناء على طلب سعودي لبحث "انتهاكات" إيران في المنطقة، على أن يمثل لبنان بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، وفق ما أكد مصدر رسمي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس ، "اتخذ قرار صباح اليوم (الأحد) بأن يمثل لبنان في الاجتماع الطارئ بمندوبه الدائم لدى الجامعة العربية أنطوان عزام". وتابع انه "تم ابلاغ عزام بهذا القرار، والوزير جبران باسيل لن يحضر الاجتماع".

ويعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً الأحد في مقر الجامعة العربية بناء على طلب السعودية لبحث "انتهاكات" ايران في الدول العربية، بحسب ما افاد دبلوماسيون عرب الأسبوع الماضي، على خلفية اتهام الرياض المتمردين الحوثيين باطلاق صاروخ بالستي تجاه أراضيها.