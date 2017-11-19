قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد ، إن عشرات الآليات العسكرية التركية دخلت إلى إدلب شمال غرب البلاد في طريقها إلى الريف الغربي لمدينة حلب شمال سوريا.

وذكر المرصد في بيان، أن رتلا عسكريا يضم عشرات الآليات العسكرية وعشرات من عناصر القوات المسلحة التركية دخل إلى محافظة أدلب من منطقة كفرلوسين الحدودية متجها إلى منطقة الشيخ عقيل الخاضعة لمناطق سيطرة حركة نورالدين الزنكي احد فصائل الجيش السوري الحر.

وأضاف انه من المرتقب ان تنتشر هذه القوات في منطقة الشيخ عقيل المحاذية لمناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة عفرين التي اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان القوات التركية ستقوم بالسيطرة على المدينة وطرد وحدات حماية الشعب الكردي منها.