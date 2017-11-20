أكد الجنرال جون هايتن قائد القيادة الإستراتيجية الأميركية والمسؤول عن الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، إنه سيقاوم الرئيس دونالد ترامب إذا أمره باستخدام أسلحة نووية بشكل «غير قانوني».

وقال الجنرال بهايتن، في لقاء بمنتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي في كندا امس الاول إنه من المفترض أنه فكر كثيرا فيما يمكن أن يقوله إذا تلقى أوامر من هذا القبيل.

وأوضح ردا على سؤال بشأن تعرضه لمثل هذا السيناريو «أعتقد أن بعض الناس يظنون أننا أغبياء. نحن لسنا أغبياء. نحن نفكر في مثل هذه الأمور كثيرا، وكيف لا وأنت تضطلع بهذه المسؤولية؟»