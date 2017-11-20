تستعد قوات الأمن الخاصة السعودية لتنفيذ تمرين مشترك مع نظيرتها في الجيش الباكستاني، تحت اسم «شهاب 2»، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة المقبلة.

وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة السعودية الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس، أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مكافحة الإرهاب ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لدى القوات العسكرية المشاركة من البلدين الشقيقين.

ويأتي التمرين ضمن عدة تمارين مشتركة تنفذها قوات الأمن الخاصة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة في إطار مكافحة الإرهاب والحروب الجبلية والقتال في المناطق المفتوحة، ويعد امتدادا لتمرين «شهاب 1» الذي نفذ العام ما قبل الماضي بنجاح كبير في باكستان.