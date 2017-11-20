أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن فرق الدفاع المدني بمدينة مكة تمكنت من إخلاء 520 نزيلاً بأحد الفنادق بعد اندلاع النار في إحدى غرفه.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة تلقت بلاغاً عن وقوع حريق في أحد الفنادق بشارع الهجرة "وجرى على الفور إخلاء النزلاء عن طريق وحدات الإنقاذ، كما تم إخماد الحريق والسيطرة عليه عن طريق وحدات المكافحة".

وأفاد الشريف بأن "الحادث عبارة عن اشتعال النار في إحدى ثلاجات التبريد التي تقع داخل إحدى غرف المبنى الفندقي المكون من عشرة أدوار"، مشيراً إلى أنه نجم عن الحادث إصابة أحد ساكني الفندق باختناق بسيط وتلقى بعدها العلاج اللازم.

وباشر فريق التحقيق بالإدارة التحقيق للتعرف على مسببات الحادث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.