دعا رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الى وجود طرف ثالث لاجراء حوار جاد مع بغداد لحل جميع المشكلات على اساس الدستور العراقي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي ان قرارا قضت به محكمة اتحادية عراقية بشأن رفض استفتاء على الانفصال في الإقليم "اتخذ بشكل احادي" من دون حضور ممثلين من كردستان العراق مضيفا "اننا نحترم القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية".

وأعرب عن استعداد الاقليم لبدء الحوار مع بغداد وفقا للدستور مؤكدا انهم مع تنفيذ جميع بنود الدستور العراقي كما انهم ابلغوا واشنطن بأنهم بحاجة لتفسير الدستور العراقي.

كما أكد أن المشاكل الحالية لن تحل عسكريا ويجب حلها سياسيا وأنه لم يعقد أي اجتماعات سرية مع بغداد انما اجتماعات عسكرية لمنع تكرار المواجهات المسلحة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في وقت سابق اليوم الاثنين حكما قالت فيه إن استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة إقليم كردستان العراق في ال25 من سبتمبر الماضي في المحافظات التابعة لها وفي مناطق متنازع عليها "لم يكن دستوريا".ويتضمن الحكم أيضا إلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة على هذا الاستفتاء.

وفي سياق متصل كشف وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان العراق كريم سنجاري عن ان قوات البيشمركة والقوات العراقية لم تصلا الى اي اتفاق بشأن المنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها قرب الموصل.

وأعرب سنجاري في بيان عن ارتياحه لخفض حدة التوتر في المنطقة فيما اكد ان المواجهات مع مسلحي (داعش) لم تنته بعد لانهم ما زالوا موجدين في بعض الاماكن.

ودعا قوات التحالف إلى الاستمرار في دعم قوات البيشمركة التي لا تزال تحارب التنظيم "وهي بصدد اعادة تنظيم قواتها" لافتا الى ان عددا كبيرا من عناصر البيشمركة يتلقون حاليا تدريبات متطورة بمساندة التحالف الدولي.

وكانت وزارة البيشمركة بالاقليم قد عقدت اتفاقا في مايو الماضي مع المستشارين الأمريكيين والبريطانيين والألمان يهدف إلى إعادة تنظيم وتأهيل قوات البيشمركة وفقا للمعايير والوسائل الحديثة دوليا.