تبنى مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي اليوم قواعد جديدة لنظام الدخول والخروج من منطقة (شنغن) التي تضم 26 دولة اوروبية.

وقال وزير داخلية استونيا التي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية أندريس أنفيلت في بيان "إن السيطرة القوية على حدودنا الخارجية أمر أساسي من أجل تحسين سير العمل في منطقة (شنغن)".

وأن أن "نظام الدخول والخروج سيسهم في تحسين الرقابة الخارجية على الحدود وتحديد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة وتعزيز مكافحة الإرهاب".

وأضاف ان النظام الجديد سيسجل بيانات دخول وخروج ورفض دخول رعايا البلدان الأخرى الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة (شنغن).

ويتعين على المجلس والبرلمان الأوروبيين الآن أن يوقعا على اللائحة المعتمدة للنظام الذي سيبدأ العمل به في عام 2020.