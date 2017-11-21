أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس عن تصنيف كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب معتبرا ذلك «خطوة مهمة في نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية».

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته بالبيت الأبيض «سنقوم بخطوة مهمة جدا حيث ستصنف الولايات المتحدة الأميركية كوريا الشمالية كدولة راعية للإرهاب».

وعزا سبب اتخاذ هذه الخطوة الى ان كوريا الشمالية تهدد العالم بتطويرها السلاح النووي بالإضافة الى دعمها لأنشطة الإرهاب الدولي لاسيما عمليات الاغتيال في الدول الأخرى.

وأوضح ان هذا التصنيف سيزيد من العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية حيث وصف قيادييها «بالقتلة». وكشف الرئيس ترامب عن انه سيتم الإعلان عن المزيد من العقوبات على النظام الكوري الشمالي اليوم.