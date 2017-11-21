كشف الكرملين، صباح اليوم الثلاثاء، عن لقاء جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد في مدينة سوتشي الروسية، أمس الإثنين.

وقال بيان صادر عن الكرملين إن بوتين قال للأسد، خلال اللقاء معه، إن المرحلة العسكرية في سوريا تشارف على الانتهاء، ولابد من البدء في العملية السياسية.

وأضاف البيان أن بوتين أكد على ضرورة تحديد الخطوط الرئيسية للعملية السياسية في سوريا، ونقل عنه قوله لرئيس النظام السوري: أهتم بأرائك فيما يتعلق بمؤتمر الحوار السوري. رأيك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي ستجرى تحت رعاية الأمم المتحدة يحمل أهمية كبيرة.

بدوره قال الأسد إنه مستعد للحوار مع جميع الأطراف التي تدعم العملية السياسية في سوريا، وأضاف: نثق في الدعم الروسي من أجل عدم تدخل قوى خارجية في العملية السياسية بسوريا.

وقال البيان إن بوتين قدم للأسد المسؤولين في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان الروسيتين.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب .

وذكر بيان للكرملين أن بوتين أكد أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب ، اليوم، لمناقشة الأزمة السورية.

ولفت بيان الكرملين إلى أن "الشعب السوري وحده هو من يقرر دور الأسد في المستقبل"، واصفا اجتماع بوتين والأسد بأنه وضع أساس محادثات هذا الأسبوع بين روسيا وإيران وتركيا .