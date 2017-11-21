تنطلق اليوم الثلاثاء، في القاهرة، جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بين الفصائل والقوى الوطنية والسياسية.

ووصلت وفود من الفصائل إلى القاهرة أمس للمشاركة في جلسات الحوار المقرر أن تستمر لثلاثة أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فإن الحوار "يتركز على تنفيذ الاتفاق الموقع في مايو 2011 ، بما يشمل ملفات الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة، والمصالحة المجتمعية، إضافة إلى تقييم ما تم تنفيذه حتى الآن على صعيد المصالحة وتمكين الحكومة من القيام بمهامها في غزة".

وتعقد الجلسات بين الفصائل الفلسطينية بموجب اتفاق المصالحة الأخير بين حماس وفتح الذي تم توقيعه في 12 من الشهر الماضي برعاية مصرية.