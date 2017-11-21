نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم الثلاثاء،عن مصادر دبلوماسية أن "فرنسا تسعى مع مصر لوساطة مع السعودية تُبقي الرئيس سعد الحريري في منصبه" رئيسا للحكومة اللبنانية.

وأضافت المصادر أن اجتماعات مكثفة عُقدت مساء أمس في العاصمة القبرصية بين مسؤولين فرنسيين ومصريين يرافقون الرئيس عبد الفتاح السياسي إلى نيقوسيا للمشاركة في القمة المصرية القبرصية اليونانية.

وحسب المصادر، فإن "الجانب الفرنسي يلح على بقاء الحريري في منصبه، ويرى أنه يمكن إدخال تعديلات تعزز وضعه داخل الصيغة اللبنانية، ويبدي خشية كبيرة من حصول فراغ حكومي يؤثر بقوة في الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان".

وقالت المصادر إن "السيسي الذي سيستقبل الحريري اليوم في القاهرة، يدعم هذا التوجه، وأن مفاوضات تجري بين القاهرة والإمارات العربية المتحدة والسعودية لهذه الغاية، وأن القاهرة تعول على استثمار ما صدر أول من أمس عن مجلس وزراء الجامعة العربية لإقناع الجانب السعودي بأنه لا بديل من التسوية القائمة في لبنان، وأن اللبنانيين، كما العواصم العربية والدولية، أظهروا تمسكاً كبيراً ببقاء الحريري في منصبه".

ولم يتسن التأكد من صحة التقرير من مصدر آخر.

ويشهد لبنان حالة من الترقب منذ إعلان الحريري استقالته بصورة مفاجئة في خطاب متلفز من السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري. ووعد الحريري بالعودة إلى لبنان غدا للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال.