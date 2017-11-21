أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة مسلحين "تكفيريين" شديدي الخطورة في مداهمات شمال سيناء.

وقالت القوات المسلحة في بيان، أن المداهمات أسفرت أيضا عن اكتشاف وتدمير عدد من "الأوكار" بها كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بتلك العناصر.

وأضافت أنها "ضبطت عربة مخبأ بداخلها نحو 25 ألف طلقة ذخيرة وبعض المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة على احد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء".

وأوضح البيان أن قوات الجيش الثاني الميداني تواصل استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب شمال سيناء.