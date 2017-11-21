

دعت الخارجية الفرنسية اليوم حزب الله اللبناني الى "التخلي عن السلاح واحترام سيادة لبنان".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "باريس تنتظر من حزب الله اللبناني التخلي عن السلاح واحترام سيادة لبنان بشكل كامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

واضاف البيان "اننا نعتبر استقرار لبنان أمرا يتطلب أن يبقى بعيدا عن التوترات في المنطقة" معتبرا ان "انخراط حزب الله في الازمة السورية أمرا خطيرا".

وذكر البيان ان "فرنسا تواصل الحوار مع كل الأطراف اللبنانية بهدف تحقيق التوافق و التسيير الجيد لمؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار".