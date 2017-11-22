عدن ـ إياد أحمد

واصلت ميليشيات الحوثي وصالح انتهاكاتها ورفضها لأي فرصة للسلام وتحديها للمجتمع الدولي بإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية والتهديد باستهداف الملاحة الدولية ودول الجوار، وأطلقت الميليشيات اول من امس صاروخين باليستيين على مدينة مأرب شمال شرق اليمن فيما فشلت في إطلاق صاروخ باليستي ثالث وانفجر في قاعدة الإطلاق داخل معسكر اللواء 140 دفاع جوي بمنطقة ضلاع بمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء وخلف قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وجددت ميليشيات الحوثي وصالح تهديداتها باستهداف الملاحة الدولية على البحر الأحمر والسفن التجارية وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على دول الجوار، في تصعيد جديد وخطير، وقال نائب المتحدث باسم قوات الميليشيات العقيد عزيز راشد «إن هناك مفاجآت على مستوى القوة الصاروخية وغيرها».

وفي الغضون واصلت قوات الشرعية تقدمها الاستراتيجي شرق العاصمة صنعاء واقتربت من نقيل بن غيلان الاستراتيجي وقطعت جميع خطوط الإمدادات على الميليشيات والتي أصبحت شبه محاصرة في ما تبقى من مواقع بمديرية نهم، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وقتل عدد من قياداتها البارزة وسط انهيارات متواصلة في صفوفها وفرار العشرات فضلا عن أسر عدد كبير منها.

وجددت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع وتحركات للميليشيات بصنعاء، واستهدفت الغارات تحركات للمتمردين في مديرية خولان الطيال جنوب شرق العاصمة، وفي منطقة رمادة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وفي جبهات الحدود، دمرت طائرات التحالف العربي منصة صواريخ شمال محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي كانت الميليشيات تستعد لإطلاق الصواريخ منها باتجاه قرى سعودية بمحافظة ظهران الجنوب، واستهدفت الطائرات بغارات أخرى تعزيزات للميليشيات في منطقة كتاف واستهدفت أيضا تحركات للمتمردين قبالة حدود جازان السعودية، بالتزامن مع مواجهات وقصف مدفعي متقطع بين الميليشيات وقوات التحالف على حدود جازان.