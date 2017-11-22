أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر المعارضة السورية في العاصمة الرياض، أنه "لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري"، مشيرا إلى أن المملكة ستوفر الدعم للمعارضة للخروج من المؤتمر بصف واحد، مؤكدا في الوقت نفسه على أن "المسار السياسي في سورية يجب أن يستند إلى جنيف 1 والقرار الدولي 2254 ".

وقال الجبير إن "اجتماع اليوم سيفتح آفاقاً جديدة للحل في سورية، ويأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية".

وأضاف الجبير :"الأزمة السورية تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع... ولا حل للأزمة دون توافق سوري وإجماع يحقق متطلبات الشعب".

وأوضحت مصادر مطلعة في المعارضة السورية في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته اليوم الأربعاء أن "البيان الختامي للرياض 2 سيرتكز على قرارات الأمم المتحدة حول الأزمة السورية، خصوصا القرار 2254 والقرار 2118".

وأضافت المصادر أن البيان الختامي الذي سيعلن الجمعة، سيكون جامعا لكل جوانب الأزمة السورية السياسية والعسكرية.

وكانت بدأت قوى المعارضة السورية اليوم الأربعاء، مفاوضات في الرياض سعياً لتشكيل هيئة مفاوضات ينبثق عنها وفد جديد إلى محادثات جنيف، في وقت يتحدث محللون ومعارضون عن ضغوط تمارس للقبول بتسوية تستثني مصير الرئيس بشار الأسد.

ويشارك نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسية في الاجتماع الذي بدأ بعيد الساعة 10,15 (7,15 ت غ) بمداخلة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.