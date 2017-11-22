قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد "خطر حقيقي" في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته.

وأضاف الوزير خلال محادثات في أنقرة، عن ميزانية وزارته أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.

ومن ناحية أخرى قال جانيكلي، إن بلاده تتوقع استلام أول دفعة من صواريخ إس-400 أرض/جو الروسية في 2019، مضيفا أن نظاما صاروخيا آخر من المقرر استلامه بموجب الصفقة بين البلدين اختياري.

وقال الوزير إن تركيا تسعى لإبرام صفقة مع اتحاد يوروسام الفرنسي الإيطالي بشأن نظام دفاعي أساسه أنظمة (سامب-تي) الصاروخية بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.



