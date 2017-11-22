استأنف مطار صنعاء الدولي، اليوم الأربعاء، الرحلات الجوية الإنسانية، بعد أكثر من أسبوعين من التوقف، جراء قرار التحالف العربي بقيادة السعودية بإغلاق المنافذ اليمنية بشكل مؤقت.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن الرحلات الجوية الإنسانية استؤنفت اليوم في المطار. لافتا إلى أن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت اليوم تقل موظفين إنسانيين في المنظمة الدولية باليمن.كما ذكر أن طائرة روسية وصلت أيضا تقل موظفين جدد بسفارة موسكو لدى صنعاء.

بدوره أكد عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وصول طائرة تابعة للجنة إلى مطار صنعاء.

وأضاف في تصريح هاتفي للأناضول، أن طائرة النقل الخاصة باللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت مطار صنعاء، مشيرا أنها تقل مجموعة من موظفي اللجنة في اليمن.

وتابع وصول الطائرة جاء بعد التنسيق مع التحالف العربي والأطراف اليمنية، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وأعلن التحالف العربي، في 6 نوفمبر الجاري، إغلاق كافة المنافذ اليمنية على خلفية إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا صوب الرياض، قبل أن يستثني بعد مرور أسبوع، الموانئ والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر.