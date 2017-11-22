قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي اليوم ان بلاده تخطط لاستلام منظومة صواريخ (اس 400) الروسية في عام 2019.

واضاف جانيكلي في كلمة امام لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية انه تم التوقيع مع روسيا على صفقة توريد منظومة صواريخ

(اس 400) وسيتم بموجب العقد توفير منظومتين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن في سبتمبر الماضي انه تم ايداع مبلغ الدفعة الاولى من شراء الصواريخ الروسية والتي تقدر قيمتها بنحو 5ر2 مليار دولار في حين اثار هذا الاتفاق قلقا بين دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) لعدم اتفاق نظام الدفاع الجوي الروسي مع الدفاعات الجوية لاعضاء (ناتو).

وتعد صواريخ (اس 400) الروسية بعيدة المدى المضادة للطائرات الاكثر تقدما في روسيا ويمكنها ان تحمل ثلاثة انواع من الصواريخ قادرة على تدمير الاهداف بما فيها الصواريخ الباليستية وصواريخ (كروز).

من جانب آخر قال وزير الدفاع التركي انه تم فصل 8570 جنديا من عملهم في القوات المسلحة لارتباطهم بما يسمى منظمة

(الكيان الموازي) التي تتهمها حكومة انقرة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.