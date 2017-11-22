قررت النيابة العامة في مصر اليوم حبس مدير صالة كبار الزوار في مطار القاهرة، احتياطا لاتهامه بالتحرش جنسيا بعاملة نظافة في مقر عمله، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وأوضح مسؤول في نيابة شرق القاهرة أنه تقرر حبس الموظف في شركة ميناء القاهرة الجوي أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وقال مصدر أمني في المطار، أن الواقعة تعود إلى ظهر الاثنين حينما "سُمع صراخ إحدى عاملات النظافة صادرا من دورة المياة في صالة كبار الزوار لتتهم المدير بمحاولة الاعتداء عليها وتمزيق ملابسها".

وأضاف المصدر الأمني "أنكر الموظف الواقعة ولكن أحد زملاء العاملة قال إنها شكت له مرارا محاولات المدير التحرش بها".