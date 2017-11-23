يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض الأحد المقبل، تحت شعار متحالفون ضد الإرهاب.

وذكرت وكالة «الأنباء» السعودية الرسمية (واس) في بيان امس ان الاجتماع سيكون بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء في التحالف والوفود الرسمية المرافقة لهم، مشيرة إلى أنه تمت دعوة البعثات الديبلوماسية المعتمدة في المملكة لحضور الاجتماع.

ويستعرض المجلس خلال اجتماعه الاستراتيجية العامة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وآليات المنظمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية، والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتنسيق وتوحيد جهود الدول الإسلامية في مجال محاربة الإرهاب، وبما يتكامل مع الجهود الدولية الأخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، التعريف بدور مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي بادرت المملكة بتأسيسه في الرياض ليكون بمنزلة الذراع التنفيذية للتحالف لتحقيق رسالته.

وقد وظفت المملكة قنواتها الديبلوماسية على أعلى المستويات للاطلاع على النجاحات التي حققتها الدول الإسلامية على المستوى الوطني في محاربة الإرهاب، وذلك بهدف الاستفادة منها ونشرها بما يلائم ظروف وإمكانيات الدول الأعضاء.

وحول الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف، قال الفريق عبدالإله بن عثمان الصالح، الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إن أهمية هذه المناسبة تأتي من كونها الانطلاقة الرسمية لعمليات التحالف، حيث سيوفر التحالف منصة مؤسسية لتقديم ومناقشة المقترحات والمبادرات من خلال ممثلي الدول الأعضاء في مركز التحالف، وتسهيل وتنسيق آليات التعاون بين الدول الأعضاء.

وأضاف: «ستعمل الدول الأعضاء لتنفيذ مبادرات ضمن مجالات عمل المركز الأربعة وهي الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الجانب العسكري وتبادل أفضل الممارسات التي تتبناها الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية المعنية بهدف محاربة الإرهاب».

من جانبه، قال الجنرال رحيل شريف، القائد العسكري للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إن مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب من أكبر تحديات القرن الواحد والعشرين التي تواجه العالم، وخاصة الدول الإسلامية.

وفي الوقت الذي تزداد مهمة مجابهة الإرهاب تعقيدا وتتطلب الكثير من الموارد، ما زالت المنظمات الإرهابية توجه تهديدات حقيقية للأمن والاستقرار العالمي.

وأضاف: يوفر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مظلة عملية لتوحيد جهود الدول الإسلامية الأعضاء في التحالف.

إن تكاتف الدول الإسلامية وتنسيقها للجهود سيضمن النجاح للتحالف الإسلامي في مسعاه لمحاربة الإرهاب.