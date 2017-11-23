وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الخميس، مباحثات بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها كانت ناجحة ومهدت الطريق للمزيد من التعاون بين الجانبين.

وقال كمالوندي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (ارنا)، إن مباحثات "جيدة" أُجريت في مختلف مجالات التعاون النووي منها الانصهار والانشطار النووي والأبحاث والتنمية والأمن والسلامة وزيادة طاقات المحطات.

وأضاف كمالوندي أن ندوة (التعاون النووي) التي عقدت مؤخرا في مدينة أصفهان الإيرانية وجهت رسالة قوية إلى العالم وهي أن الاتفاق النووي يحظى بتأييد الاتحاد الأوروبي ودول العالم ومن الضروري الالتزام بنصوصه.

وأوضح المسؤول الإيراني انه تم في ختام هذه الندوة التي جاءت في إطار الجولة الثالثة من الحوار السياسي بين إيران والاتحاد الأوروبي تحديد إطار لمواصلة التعاون بين الجانبين في مجال الأبحاث والتنمية للأنشطة النووية.

ووصلت الأمينة العامة لمركز العمل الخارجي بدول الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد قبل أيام إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد رفيع للمشاركة في الجولة الثالثة من الحوار السياسي بين إيران والاتحاد الأوروبي.