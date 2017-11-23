أعلن السفير السعودي المعين لدى العراق، عبدالعزيز الشمري، أن مجلس التنسيق السعودي-العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أن تأسيس المجلس والتوقيع عليه في الرياض يعد شراكة حقيقية بين البلدين.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس عنه القول، إنه "سيتم من خلال المجلس تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين، وخلق فرص عمل للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات العراق".

وأوضح أن "السفارة السعودية في بغداد ستنتقل في المستقبل القريب إلى مبنى خاص بها يجري العمل على استكمال إنشائه وفق مواصفات عالية"، لافتا إلى أنها تعمل حالياً من أحد الفنادق في المنطقة الخضراء.

وأضاف أنه "يجري العمل على تجهيز المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق بما يتناسب مع مكانة البلدين".