"داعش" لا يزال يشكل تهديداً على البلاد الإسلامية ودول المنطقة

السيادة اليوم في اليمن بيد "الحوثيين" والدعم الإيراني استشاري ومعنوي

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري إن نزع سلاح حزب الله اللبناني غير قابل للتفاوض.

وأضاف جعفري في حديث نقله التلفزيون الرسمي، أن الحرس سيلعب دورا نشطا في تحقيق "وقف إطلاق نار" دائم في سوريا.

كما رفض جعفري أي محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية كما تطالب فرنسا وقوى غربية أخرى، لافتا إلى أن مطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببحث "النشاط الصاروخي الدفاعي للبلاد ترجع إلى أنه شاب يفتقر للخبرة".

وفي ما يتعلق باليمن لفت جعفري إن دعم بلاده لليمن "استشاري ومعنوي"، قائلا: "السيادة اليوم في اليمن بيد أنصار الله (الحوثيين) والدعم الإيراني استشاري ومعنوي لا غير".

وأضاف إن "دعم ايران لمحور المقاومة جاء بناء على طلب رسمي من شعوب وحكومات تلك الدول، واليمن مثال على ذلك".

ولفت إلى أن داعش "لا يزال يشكل تهديدا على البلاد الإسلامية ودول المنطقة"، وشدد على أن "حرس الثورة الإسلامية يملك جهوزية أمنية ودفاعية جيدة وأثبت ذلك عمليا بشكل جيد".

وأوضح أن "الإعلانات التي تصدر هذه الأيام ليست إعلانات لإنهاء داعش مئة في المئة، بل إعلان عن إنهاء حكم داعش".