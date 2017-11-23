ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة علي مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس، مدينة دُرز التابعة لمحافظة فارس جنوبي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.01 والطول الشرقي 55.74 في عمق 28 كم عن سطح الأرض.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن مدير عام إدارة الأزمة في محافظة فارس حسن فياض بور قوله "لم تلحق الهزة الأرضية أي خسائر مادية أو بشرية".

ووقع الزلزال في تمام الساعة 06:17 بالتوقيت المحلي (02:46 ت.غ)، بحسب المصدر نفسه.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، وقع الزلزال، وبلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه شمال شرقي العراق، بعمق 23.2 كلم، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وأسفر عن مقتل المئات، معظمهم في إيران، وإصابة الآلاف.