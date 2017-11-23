أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية (تابعة للسلطة الفلسطينية)، اليوم الخميس، عن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح البري، جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين، مطلع الأسبوع القادم؛ لمدة 3 أيام.

وقال حسين الشيخ، رئيس الهيئة، في تصريح صحافي، أبلغنا الجانب المصري بقرار فتح معبر رفح مطلع الأسبوع القادم، أيام السبت والأحد والاثنين( 27/26/25 من الشهر الجاري)، في كلا الاتجاهين.

ويدير المعبر، في الوقت الحالي، حكومة الوفاق الوطني (تتبع الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري، من حركة حماس، تطبيقا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

وفتحت السلطات المصرية المعبر لمدة 3 أيام، مطلع الأسبوع الجاري.

وتُغلق السلطات المصرية المعبر منذ تموز 2013، وتفتحه على فترات متباعدة أمام الحالات الإنسانية.