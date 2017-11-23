جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التلويح بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أو تموضع قوات إيرانية في سوريا.

وقال نتنياهو في كلمة بمراسم أقيمت، اليوم لإحياء ذكرى وفاة رئيس الوزراء الأول لدولة إسرائيل دافيد بن غوريون من يريد أن يستهدفنا، نضربه، ومن يسعى إلى تعريضنا لخطر الإبادة، يعرض حياته للخطر

وأضاف: أوضحنا مرات عديدة أننا لن نتسامح مع امتلاك إيران للأسلحة النووية ولن نسمح بتموضع قوات إيرانية قرب حدودنا على الحدود السورية وفي أي مكان آخر .

وفي سياق آخر، قال نتنياهو إن تعاوننا المثمر مع الدول العربية مخفي عادةً ولكن أؤمن أن علاقاتنا معهم ستستمر في النضج وأؤمن أنها ستجلب ثمارًا من أجل توسيع دائرة السلام. هذا سيحدث في نهاية المطاف لأن هذا يحدث باستمرار وراء الكواليس .

وعن قضية المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل قال نتنياهو الجدار الذي أقمناه على امتداد الحدود المصرية أوقف كليًا موجات المتسللين غير الشرعيين التي اجتاحت بلادنا والنقب ونحن مصممون على إخراج الذين دخلوا إلى هنا بشكل غير شرعي