ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة علي مقياس ريختر مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان غربي إيران فجر اليوم الجمعة.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في الساعة الثانية من بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة بالتوقيت المحلي (العاشرة والنصف من مساء الخميس بتوقيت جرينتش)،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وكان مركز الهزة الارضية علي بعد 9 كم من مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لرستان علي عمق 10 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 82.33

والطول الشرقي 69.48 درجة. ولم ترد أي تقارير بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء هذه الهزة الارضية.

كان زلزال قوي ضرب غرب محافظة كرمانشاه المجاورة لمحافظة لرستان غربي إيران بقوة 3.7 درجة علي مقياس ريختر مساء الاحد من الاسبوع الماضي، ما أدي إلى مقتل 444 واصابة 12 الفا و 386 اخرين والحاق دمار كبير في سبع مدن وأكثر من 1000 قرية في محافظة كرمانشاه تضررت فيها نحو 30 الف وحدة

سكنية بصورة جزئية او كلية.

ووقع أيضا نحو 800 تابع زلزالي، من ضمنها ما يقرب من 40 فوق 4 درجات ريختر، في محافظة كرمانشاه حتى الان.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية.