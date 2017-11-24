وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الجمعة، روسيا بأنها "دولة معادية" فيما شددت على دور المملكة المتحدة في الحفاظ على أمن أوروبا.

وقالت ماي للصحفيين قبيل انطلاق قمة (الشراكة الشرقية) في بروكسل "يجب ان نحذر من افعال الدول المعادية مثل روسيا التي تهدد النمو المحتمل للجوار الشرقي وتحاول تمزيق قوتنا الجماعية".

وأضافت "أنا هنا أيضا لأقول مرة أخرى إن المملكة المتحدة ملتزمة بشكل غير مشروط بمواصلة لعب دورنا القيادي في الحفاظ على أمن أوروبا.. قد نترك الاتحاد الأوروبي لكننا لن نترك أوروبا".

وأشارت ماي إلى انها ستجتمع في وقت لاحق اليوم مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك لإجراء محادثات حول المناقشات "الإيجابية" والمفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "نتطلع إلى شراكة المستقبل التي اريدها مع الاتحاد الأوروبي.. هذه المفاوضات تمضي وأنا واضحة بأنه يجب علينا أن نتقدم معا بالانتقال إلى المرحلة التالية".

من جانبها قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان "علاقة الاتحاد الاوروبي مع الجوار الشرقي لها اهمية كبيرة بالنسبة لنا" مشيرة إلى انها ستتناقش مع الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو حول الصراع مع روسيا".

وقالت "بالنسبة لجميع دول الشراكة الشرقية فإن العلاقات مع روسيا تلعب دورا رئيسيا وهذا هو السبب في أنني سعيدة لأننا نجري هذه المناقشات اليوم من أجل معرفة المزيد عن الوضع الداخلي في هذه الدول وآمل أن تكون قمة ناجحة ".

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم مع شركائهم الشرقيين الستة وهم ارمينيا واذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا واوكرانيا لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.