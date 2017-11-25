أبدى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني استعدادا للحوار في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحاليـة، متخليـا فجــأة عــن معارضته لأي تحــالف مــع المستشـــارة أنجـيــلا ميـــركــل.

وأعلن الأمين العام للحزب هوبرتوس هايل أن «الحزب الاشتراكي الديموقراطي على قناعة بأنه ينبغي التحاور»، مؤكدا أنه «لن يرفض النقاش»، وذلك بعد اجتماع لقادة الحزب الرئيسيين استمر ثماني ساعات بقيادة رئيسه مارتن شولتز.

وقال هايل انه ينتظر مقترحات الرئيس شتاينماير الذي سيلتقي الاسبوع المقبل رؤساء كل الكتل البرلمانية لكل الأحزاب.

وكان الحزب قد رفض بشكل قاطع أي فكرة للاستمرار في الائتلاف الحالي بين حزبه والمحافظين بزعامة ميركل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي وشهدت هزيمة كبرى للحزب.

وكان الاشتراكيون الديموقراطيون أيدوا من قبل خيار تنظيم انتخابات جديدة، لكن الضغوط تتصاعد داخل الحزب لحضه على تغيير خطه.