منانغاغوا يشيد بموغابي: لنقبل ونعترف بمساهمته الكبرى في بناء أمتنا



طوى إيمرسون منانغاغوا الشهير بـ«التمساح» امس صفحة 37 عاما من حكم روبرت موغابي في زيمبابوي، بأدائه اليمين امام عشرات الآلاف من انصاره الذين يأملون في مستقبل افضل.

وأقسم منانغاغوا اليمين في ملعب اكتظ بالحشود في احدى ضواحي هراري. وقال «انا ايمرسون دامبودزو منانغاغوا، اقسم بصفتي رئيسا لجمهورية زيمبابوي بأن اكون وفيا لجمهورية زيمبابوي وان اطيع وادعم وأدافع عن دستور وقوانين زيمبابوي».

ويتولى منانغاغوا (75 عاما) السلطة في بلد مدمر، بعد ثلاثة ايام على الاستقالة التاريخية لموغابي (93 عاما) الذي كان اكبر رؤساء الدول سنا في العالم ودفعه الجيش وحزبه والشارع الى الاستقالة.

ومنذ فجر امس، تجمع عشرات الآلاف من سكان العاصمة امام ابواب الملعب الرياضي الوطني ليحيوا رئيس الدولة الجديد.

وكان الرئيس الجديد موجودا في النظام منذ استقلال زيمبابوي في 1980 والمعروف بلقب «التمساح»، اقيل بأمر من السيدة الاولى السابقة غريس موغابي التي كانت تنافسه على الرئاسة خلفا لموغابي مع تراجع وضع الرئيس السابق الصحي.

وبعدما قاوم ضغوط العسكريين وحزبه «الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية» (زانو- الجبهة الوطنية) والشارع، انتهى الامر باستقالة «الرفيق بوب» تحت تهديد اجراءات بإقالته في البرلمان.

وعشية توليه مهامه، اجرى منانغاغوا محادثات مع موغابي ووعده بأن يؤمن له ولعائلته «اقصى شروط الامن والرخاء»، كما ذكرت صحيفة «ذي هيرالد» الحكومية.

من جهته، نفى الناطق باسم الرئيس السابق جورج سارامبا بشكل قاطع ان يكون موغابي منح حصانة، كما ذكر عدد من وسائل الاعلام. وقال «لا سبب لمنحه الحصانة والمسألة لم تناقش خلال المحادثات».

وكان أفيد أن موغابي سيحضر مراسم تنصيب حلفه لكنه لم يفعل ذلك. وقال شارامبا «انه ليس في حالة تسمح له بالحضور».

واشاد رئيس زيمبابوي الجديد بروبرت موغابي، ووعد بدفع تعويضات الى المزارعين البيض الذين صودرت ممتلكاتهم في بداية الالفية الجديدة.

وقال منانغاغوا في خطاب القاه بعد ادائه اليمين «لنقبل ونعترف بمساهمته الكبرى في بناء امتنا».

من جهة اخرى، قال منانغاغوا ان «حكومتي تتعهد التعويض على هؤلاء المزارعين الذين صودرت ممتلكاتهم»، لكنه رأى في الوقت نفسه ان الاصلاحات التي جرت حينذاك «كان لابد منها».

ووعد الرئيس الجديد في خطابه «بحماية كل الاستثمارات الاجنبية في زيمبابوي».

كما وعد بإيجاد وظائف و«خفض الفقر». وقال «سنحدث وظائف لشبابنا ونخفض الفقر لدى كل السكان»، مشددا على ان «اعمال الفساد يجب ان تتوقف على الفور».