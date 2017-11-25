أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم الهجوم "الإرهابي الذي استهدف مسجدا في قرية الروضة بشمال سيناء ، ووصفته بـ "الدنيء".

وقالت الأمانة العامة، التي تتخذ من تونس مقرا لها في بيان نشرته على موقعها اليوم ، إنها "تلقت بإدانة مطلقة واستنكار شديد أنباء الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مسجدا في قرية الروضة بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية أثناء صلاة الجمعة وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف المصلين الأبرياء".

واضافت "إن الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل، لتدين بكل حزم هذا العمل الوحشي المقيت الذي يدحض يما لا يدع مجالا للشك دعوى الارهاب خدمة الاسلام، ويكشف عداءه للدين الحنيف باستهدافه للمساجد ودور العبادة والمقدسات الدينية، واستخفافه بالأرواح البشرية واستحلاله

لدماء المسلمين وسعيه إلى إثارة النعرات والفتن المذهبية".

وأعلنت "تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب مصر العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، وواثقةً من أن هذه العملية الإرهابية الغادرة لن تزيد الشعب المصري الأبي إلا تضامناً وتلاحماً مع أجهزة الأمن وقوات الجيش الباسلة في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتوطيد مناخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار".

وأعلنت النيابة العامة المصرية اليوم عن ارتفاع أعداد الضحايا في الهجوم الذي استهدف مسجد قرية الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء أمس الجمعة إلى 305 قتلى بينهم 27 طفلا .