رحبت المملكة العربية السعودية اليوم بنتائج الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية الذي عقد في الرياض.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن نجاح المعارضة السورية في توحيد موقفها بجميع مكوناتها ومنصاتها وتأسيس هيئة تفاوضية تمثل الجميع من شأنه تعزيز موقف المعارضة في المفاوضات ويسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري ، واعرب المصدر عن التهنئة للهيئة وأعضائها والتمنيات لهم بالتوفيق والسداد.

وعقدت المعارضة السورية اجتماعها الموسع الثاني في الرياض الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي واختتمته مساء امس الجمعة بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى سوريا ستافان دي مستورا ونحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة السورية.

وخلصت المعارضة الى تسمية الدكتور نصر الحريري رئيسا لفريقها في الجولة القادمة من المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف كما تم اختيار ثلاثة نواب لرئيس وفد التفاوض.