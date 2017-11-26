عواصم - إياد أحمد ووكالات

حطت في مطار صنعاء أمس طائرة تابعة لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحمل على متنها لقاحات للأطفال، في اول مساعدات تصل الى العاصمة اليمنية، بعد ان اعلن التحالف العربي السماح بإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أمام المساعدات. وكتبت مديرة مكتب منظمة اليونيسف في اليمن ميريتشيل ريلانو في تغريدة عقب وصول المساعدات «1.9 مليون لقاح وصلت الى صنعاء صباح السبت».

و من جهته، غرد المدير الاقليمي للمنظمة غيرت كابيلياري قائلا «لا شيء يمكن ان يوقف معركتنا (...) وصلت اللقاحات الضرورية»، مضيفا «الأمل مازال حيا». وأوضحت اليونيسف على حسابها في «تويتر» ان اللقاحات التي يبلغ وزنها 15 طنا تهدف الى حماية نحو 600 الف طفل من امراض عديدة بينها الخناق.

وإلى جانب طائرة المساعدات، حطت أمس أيضا في مطار العاصمة ثلاث طائرات اخرى تابعة لبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الاحمر، تنقل عمال إغاثة.

وفي السياق، ادانت اليونيسف، احتجاز الحوثيين في محافظة اب وسط اليمن شحنة أدوية تابعة لها أرسلتها إلى محافظة الحديدة غرب اليمن رغم وجود تصريح رسمي من وزارتي الصحة والداخلية في صنعاء بتسهيل مرورها.

وقالت المنظمة في شكوى لها «إن جمارك إب المستحدث اعترضت الشحنة المصرح لها من الصحة والداخلية، وأن محاولات التواصل مع الداخلية والصحة والسلطات المحلية لم تشفع لهم بإطلاق الشحنة من الجمارك التابع للحوثيين في اب».

الى ذلك، أكدت مصادر عسكرية وأخرى ميدانية لـ«الأنباء» تدمير طيران التحالف العربي مواقع سرية تستخدمها ميليشيات الحوثي وصالح كمواقع لتخزين الألغام البحرية وكمنطلق لنشر هذه الألغام في سواحل البحر الأحمر غرب اليمن.