أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني ،محمد شريعتمداري، أن قطر اقترحت رفع حجم التبادل التجاري البيني من أقل من مليار دولار حاليا إلى خمسة مليارات دولار، أي بخمسة أضعاف.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأحد، عن شريعتمداري، الذي التقى أمس وزير الاقتصاد القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، القول إن حجم صادرات إيران لقطر خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ نحو 97 مليون دولار، وحجم الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في قطاع الخدمات التقنية والهندسية يبلغ أقل من مليار دولار.

وأضاف أنه نظرا للظروف الخاصة بالمنطقة فإن قطر ترغب بتطوير العلاقات الشاملة مع إيران أكثر من أي وقت آخر.

وتابع أن "ثمة أرضيات جيدة في الكثير من المجالات متوفرة في قطر يمكن الاستفادة منها لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم".

وأشار إلى أن استضافة قطر لبطولة كاس العالم في العام 2022 يمكن أن تعزز التعاون المشترك في مجالات كالخدمات التقنية والهندسية.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد القطري بأن إيران تؤدي دورا مهما في وصول السلع من الدول الأخرى ومنها تركيا وجمهورية أذربيجان إلى قطر برا.

وكانت إيران بادرت إلى دعم قطر تجاريا فور مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في حزيران الماضي.