أعرب توماس شتروبل، نائب رئيس حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، المسيحي الديموقراطي، عن اعتقاده أنه لا يزال هناك أمل في تشكيل ائتلاف جامايكا.

ويطلق اسم جامايكا على ائتلاف يحتمل تشكيله من تحالف المستشارة ميركل المسيحي (حزبها مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.

وقال وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ ونائب رئيس حكومتها: «ثمة أصوات أيضا من الحزب الديموقراطي الحر غير راضية عن الوضع الحالي، وربما كان هناك بصيص من أمل أمام جامايكا».

وأشار شتروبل إلى أن أجزاء كبيرة من الشركات تشعر بأن حالة عدم اليقين الناشئة عن فشل محادثات جامايكا «أمر سيئ جدا جدا».

ولفت إلى أن رجال الأعمال هؤلاء هم «العملاء التقليديون» للحزب الديموقراطي الحر.