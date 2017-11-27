تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية ونشطاء إسلاميين لليوم الثاني أمس، على خلفية التعديلات المقترحة على القوانين الخاصة بالتجديف.

وقالت الشرطة الباكستانية إن نشطاء تابعين لـ «حركة لبيك» اشتبكوا مع قوات الأمن على مشارف العاصمة إسلام اباد أمس، فأحرقوا سيارات قبل أن ينسحبوا إلى مخيم اعتصام أقاموه قبل أكثر من أسبوعين.

وعلى الرغم من أن الحكومة المدنية أمرت الجيش مساء أمس الأول بتقديم المساعدة لاستعادة النظام إلا أنه بدا مترددا في التدخل في المنطقة المحيطة بمخيم الاعتصام في فيض اباد على مشارف العاصمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا أمس الأول عندما حاول عدة آلاف من رجال الشرطة وقوات الأمن فض اعتصام المحتجين الذين أغلقوا الطريق الرئيسي إلى العاصمة مطالبين بإقالة وزير القانون والعدل لاتهامهم له بالتجديف.

وذكرت مستشفيات أن ما يربو على 150 شخصا أصيبوا في اشتباكات أمس وقال مفتش الشرطة أمير نيازي إن 80 من أفراد قوات الأمن بين الضحايا.

وأمس أغلق أنصار (حركة لبيك) المسلحين بالعصي عدة طرق رئيسية وشوارع في مدن باكستانية كبرى مما أصاب حركة المرور والحياة اليومية بالشلل. وقال محمد علي مساعد مفوض شرطة إسلام اباد «لدينا أوامر باحتوائهم فقط».

وتصاعد الدخان من حطام محترق لسيارة وثلاث دراجات نارية قرب مخيم الاعتصام حيث يحتشد آلاف من أعضاء الحركة.

وولدت (حركة لبيك) الباكستانية من رحم حركة احتجاجية مؤيدة لممتاز قدري وهو حارس شخصي لحاكم إقليم البنجاب قام بقتل الحاكم في 2011 بسبب دعوته لإصلاح القوانين الصارمة ضد التجديف. وهي تعتبر قدري الذي أعدم العام الماضي بأنه «بطل».

وبحلول بعد ظهر أمس عادت محطات التلفزيون الخاصة للبث بعد أن أوقفتها السلطات فيما بقيت مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب محجوبة في الكثير من المناطق.

ولم يدل الجيش بأي تعليق منذ اعلان الحكومة ولم يشاهد اي عسكري في الموقع الذي تقف فيه قوات الامن في مواجهة المتظاهرين.

وامتدت حركة الاحتجاج إلى كراتشي العاصمة الاقتصادية واكبر مدن البلاد، حيث فرقت الشرطة عددا من الاعتصامات صباحا لتعود مساء بمشاركة الآلاف حسب السلطات المحلية.

والوضع نفسه شهدته لاهور حيث امضى مئات المتظاهرين ليلتهم في عدة اماكن في المدينة.

وأعلن رئيس سلطة التعليم في لاهور بشير احمد زاهد غورايا ان كل المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات في ولاية البنجاب ستبقى مغلقة اليوم وغدا «بسبب الوضع الحالي». وأضاف انها ستفتح ابوابها مجددا «عندما يتحسن الوضع».