اعتقل جهاز الاستخبارات التركي اليوم رجل اعمال تركي يدعى ممدوح جيقماز في السودان متهم بتمويل ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) وجرى احضاره الى تركيا.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر أمنية ان فرقة من جهاز الاستخبارات التركي متخصصة بتعقب تحركات أعضاء ما يسمى (الكيان الموازي) في الخارج تمكنت من تحديد مكان اقامة جيقماز في السودان قبل شهرين.

واضافت ان جهاز الاستخبارات تمكن من اعتقال جيقماز داخل البيت الذي يختبيء فيه بالتعاون مع دائرة المخابرات والأمن السودانية واحضاره الى تركيا بعد اتمام الاجراءات القانونية اللازمة بالسودان.

وكانت محكمة تركية اصدرت قرارا باعتقال جيقماز الذي لاذ بالفرار الى خارج البلاد في يناير الماضي بتهمة تولي مناصب ادارية في ما يسمى (الكيان الموازي).

في سياق متصل قرر المكتب الجنائي التركي مراسلة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لإصدار مذكرة اعتقال حمراء بحق ثلاثة مدعين عامين سابقين هاربين لتورطهم بالانتماء الى ما يسمى (الكيان الموازي).

وقال المكتب الجنائي في بيان ان المتهمين الثلاثة يواجهون تهما ب "محاولة الاطاحة بالحكومة التركية وعرقلة عملها وتشكيل منظمة ارهابية مسلحة والانتماء إليها الى جانب استخدام وظائفهم لأغراض سيئة وتزوير أوراق رسمية والقيام بعمليات تنصت وإفشاء أسرار الدولة