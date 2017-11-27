قال مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم ان بلاده تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة من اجل تسهيل مناسك الحج والعمرة.

واضاف نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبدالفتاح مشاط لدى افتتاحه فعاليات ورشة عمل "النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج" الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل.

وأوضح مشاط أن الوزارة تستعد للانتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضيافة ومن العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتيسير وتوحيد الإجراءات وتضمينها في باقة خدمات وكذلك توحيد المعلومات بين جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج.

وتطرق إلى أهداف الورشة التي تركز محاورها على الاستراتيجيات والتعاقدات الخاصة بما قبل وصول الحجاج والاستعداد المسبق لاستقبالهم وتنقلهم بين المدن وحتى مغادرتهم للمملكة بعد أداء المناسك.

واكد ان وزارة الحج والعمرة تقوم بتطوير منصة موحدة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات للحجاج القادمين من جميع أنحاء العالم موضحا ان المنصة تتيح لمزودي الخدمات عرض خدماتهم على منظمي قدوم الحجاج وكذلك متابعة خدمات الحجاج من قبل الجهات كافة المعنية بخدمات الحجاج.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل تقديم عرض مرئي عن النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج واستعراض آلية تنفيذ الورشة عبر محاورها المختلفة.

وتشمل محاور الورشة موضوعات النظام الإلكتروني الموحد لخدمات الحجاج تشمل ثلاثة محاور هي محور التأشيرات ومحور خدمات الاستقبال والمغادرة ومحور النقل بين المدن وحركة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة