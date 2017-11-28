قررت السلطات في زيمبابوي اعتبار يوم ميلاد الرئيس السابق روبرت موغابي يوما وطنيا للشباب وبالتالي إجازة رسمية بالبلاد. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) امس أن القرار وقع الجمعة الماضية، مضيفة أن الحكومة كانت قد تبنت مطالبات اعتبار يوم ميلاد موغابي إجازة رسمية في أغسطس الماضي إثر حشد واسع للدعوة من قبل رابطة الشباب بالحزب الحاكم «زانو بي إف».

يذكر أن الرئيس إيمرسون منانجاجوا حلف اليمين الجمعة الماضية رئيسا للبلاد، وأشاد خلال خطابه الأول بإسهامات موغابي في معركة استقلال البلاد، مؤكدا أنه يظل بالنسبة له أبا ومعلما ورفيقا وقائدا.