قال رمضان قديروف رئيس الشيشان، إحدى الجمهوريات الروسية المتمتعة بالحكم الذاتي، إنه مستعد للموت من أجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولتقديم استقالته إذا أمر بذلك قبل انتخابات رئاسية اتحادية مقررة العام المقبل. وكان قديروف (41 عاما) يتحدث خلال مقابلة الليلة قبل الماضية مع التلفزيون الرسمي استعرض خلالها ما يعتبره المقاتل السابق أهم إنجازاته، كما عرضت المقابلة لقطات له وهو يمارس الملاكمة ويركب الخيل، وتناولت وجهات نظره في كل شيء من تعدد الزوجات إلى زواج المثليين. وبدت تصريحاته كتكتيك استخدمه من قبل للحصول على تأييد الكرملين وهو شيء لم يكن يتعين عليه الانتظار طويلا لتحقيقه. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين امس «قديروف قال مرارا.. على سبيل المجاز إنه عضو ثابت وملتزم ضمن دائرة أنصار بوتين وينوي أن يواصل العمل أينما وكيفما يطلب منه رئيس البلاد». وتابع «لم يقل أي شيء مختلف.. سيبقى رمضان الرئيس الحالي للجمهورية». ولقديروف الذي يحكم المنطقة ذات الأغلبية المسلمة أهمية بالنسبة للكرملين إذ خاضت الشيشان حربين ضد موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 لكنه الآن وفي مقابل المعونات السخية وقدر كبير من الحكم الذاتي يتعهد بالولاء المطلق لموسكو.

ويحكم قديروف الشيشان منذ عشر سنوات وتتهمه منظمات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات.