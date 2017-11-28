أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر رفض ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية مبادرة طرحها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإطلاق سراح كل المعتقلين من كل الأطراف دون أي شروط، مشيرا إلى أن ذلك يعد تحديا واضحا للمجتمع والمنظمات الدولية.

ودعا بن دغر ـ خلال لقائه بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيسة رابطة أمهات المختطفين، وفقا لقناة «العربية الحدث» الإخبارية المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات لوقف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين وكل من خالفهم الرأي والبدء بإطلاق سراح الأبرياء.

وأدان رئيس الوزراء اليمني جرائم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في سجون المليشيات الانقلابية والتي أدت الى موت الكثير منهم.

وفي سياق متصل، أطلع رئيس الوزراء اليمني على الآلية التي تم بها صرف الدفعة الأولى ولشهر بمبلغ 149 ميلون ريال لأسر المختطفين لعدد 2483 مختطفا ومختفيا، موجها بالبدء في إجراءات تحويل الدفعة الثانية للشهر الثاني بنفس الآلية، حتى يتم استكمال البيانات الخاصة بكل المعتقلين والمخفيين وتحديثها.

الى ذلك، أعلن برنامج الغذاء العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، امس أنه أوصل باخرة محملة بالمساعدات إلى اليمن.

وأوضح البرنامج، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن أول باخرة تابعة له منذ 3 أسابيع، رست في ميناء الصليف اليمني (واقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة غربي البلاد). وأضاف أن «الباخرة محملة بمساعدات غذائية وإنسانية منقذة للحياة»، دون ذكر تفاصيل أخرى.وفي سياق متصل، قتل 3 من مسلحي تنظيم القاعدة في وسط اليمن بغارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها اميركية، بحسب ما افاد مصدر امني يمني غداة مقتل سبعة أعضاء آخرين في التنظيم المتطرف بغارة مماثلة. وقال مسؤول حكومي محلي في البيضاء (وسط) ان الغارة استهدفت امس الاول سيارة تابعة للتنظيم «اثناء مرورها على طريق فرعي» في احدى مناطق المحافظة، ما ادى الى مقتل من كانوا على متنها وهم «ثلاثة عناصر في تنظيم القاعدة».