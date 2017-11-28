تصدر المرشح اليساري المعارض سلفادور نصر الله «اللبناني الأصل» نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس بحصوله على 45.17% من الأصوات وفق النتائج الأولية الجزئية المعلنة مساء امس الأول بعد أمسية شهدت تطورات مربكة. وتقدم نصرالله على الرئيس المنتهية ولايته اورلاندو ايرنانديز الذي حصل على 40.21% من الأصوات، بعد فرز 57% من بطاقات الاقتراع وفق ما أعلنت المحكمة الانتخابية العليا بعد انتظار طويل أثار حالة من الارتباك، وبعد أن أعلن المتنافسان فوزهما.

وبعد ذلك، أعلن سالفادور نصرالله نفسه أيضا فائزا بالانتخابات الرئاسية.

وعلى الإثر أعلن رئيس هندوراس خوان أورلاندو ايرنانديز فوزه بولاية رئاسية جديدة، مستشهدا بنتائج عدة استطلاعات لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم، وحذر في رسالة وجهها عبر الإذاعة إلى انصاره من أن «أرقام المحكمة ليست حاسمة، لأنها لا تشمل الا نتائج كبرى المدن. علينا أن نتريث وننتظر نهاية العملية».