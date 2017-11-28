القى مقنّعان قنبلة يدوية على الية للجيش الفرنسي في احد الاحياء الشمالية في واغادوغو، ما أدى الى اصابة ثلاثة مدنيين، جروح احدهم خطرة، قبل وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى عاصمة بوركينا فاسو، على ما قال مصدر امني.



واضاف المصدر لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان "رجُلين ملثمَين على دراجة نارية القيا قنبلة يدوية على الية للجيش الفرنسي"، مشيرا الى اصابة ثلاثة مدنيين، اصابة احدهم بالغة.



وقال المصدر الامني ان "هدف المهاجمين كان آلية الجيش الفرنسي التي لم يلحق بها اضرار".



ولاحظ مراسل فرانس برس في مكان الهجوم حفرة ناجمة عن تفجير القنبلة واضرارا لحقت باحدى السيارات التي كانت مركونة هناك.

وحصلت محاولة الهجوم على الية للجيش الفرنسي قبل ساعتين من وصول ماكرون الى واغادوغو في جولة افريقية تستمر ثلاثة ايام.