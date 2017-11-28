أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء، حالة التأهب تحسبا لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة وذلك وسط تزايد التكهنات بشأن احتمالية قيامها بتجربة صاروخية أخرى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في مؤتمر صحافي، إن "الحكومة اليابانية تقوم دائما بجمع وتحليل المعلومات حول تحركات كوريا الشمالية باهتمام كبير".

واكد أن اليابان ستبذل كل ما في وسعها لجمع المعلومات ومراقبة الأحداث بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان سلامتها وامنها بالتعاون مع روسيا والصين.

وتأتي تصريحات سوجا بعد أن أعلنت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية في وقت سابق اليوم أن طوكيو في حالة تأهب عقب رصدها إشارات لاسلكية تشير إلى أن كوريا الشمالية قد تستعد لإطلاق صواريخ باليستية.

يذكر ان بيونغ يانغ لم تجري اي تجربة نووية او صاروخية منذ ال15 من سبتمبر الماضي وذلك عندما شنت صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق شمال اليابان في المحيط الهادىء.