وقع حادث تصادم طفيف بين طائرتين مصرية وبريطانية في مهبط مطار جون كينيدي الدولي بولاية نيويورك الأميركية، صباح الثلاثاء، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وقالت شركة مصر للطيران (حكومية)، في بيان، إنه أثناء استعداد رحلة الشركة للإقلاع من مطار نيويورك متجهة إلى القاهرة، حدث احتكاك بسيط بين جناحي طائرة مصر للطيران وطائرة شركة ڤيرچن أتلانتيك (البريطانية) قبل الإقلاع.

وأضاف بيان الشركة أنه تم إنزال جميع ركاب الطائرة وتسكينهم في أحد الفنادق القريبة من مطار جون كينيدي على أن يستأنفوا رحلتهم إلى القاهرة على متن رحلة الشركة رقم 986، مع مراعاة تعديلات الحجوزات وتنسيقها مع رحلات الترانزيت، بما لا يخل بالتزامات الركاب.

وقال مصدر ملاحي مصري إن جناح طائرة شركة مصر للطيران من طراز (بوينج 777) اصطدم بجناح طائرة شركة فيرجن أتلانتيك الإنجليزية من طراز (آيرباص) في مهبط مطار جون كينيدي.

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن الاصطدام أدى إلى حدوث قطع في جناح طائرة فيرجن أتلانتيك الإنجليزية، وإحداث تلفيات بسيطة في جناح طائرة مصر للطيران، دون وقوع إصابات بين ركاب الطائرتين.

وتم استدعاء أطقم الصيانة لإصلاح الأضرار التي وقعت في الطائرتين، وتولت فرق التحقيقات عملها لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وفق المصدر ذاته.

وفي مارس الماضي، وقع ارتطام لجناح طائرة مصر للطيران من طراز (بوينج 321) بسيارة وقود أثناء تزويد الطائرة بالوقود قبل إقلاعها من مطار برج العرب بالإسكندرية، شمالي مصر.