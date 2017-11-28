قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، تلقى تأكيدات بأن وفد الحكومة السورية سيحضر محادثات السلام في جنيف هذا الأسبوع.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة الوطن السورية أن وفد الحكومة للمحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف لم يغادر دمشق بعد وربما يعلن اليوم إن كان سيشارك في المحادثات.

وقالت المتحدثة أليساندرا فيلوتشي خلال إفادة صحفية في جنيف دون الخوض في تفاصيل "لم يصل وفد الحكومة بعد. تلقى المبعوث الخاص رسالة بأنهم يعتزمون الوصول غدا الموافق 29 نوفمبر. على الأقل نعلم أنهم قادمون".